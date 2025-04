Liberoquotidiano.it - Giulia Zanellato, la modella padovana che conquista New York e Miami tra outfit e impegno sociale

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nata e cresciuta a Padova, con uno sguardo rivolto oltre oceano,si sta affermando sui social come content creator, con un pubblico di quasi 14mila follower organici. E' stata il volto di campagne pubblicitarie con brand come Maserati, OVS, Morellato e altri brand internazionali. Su Instagram con il nome utente unico, @julietsbam, laitaliana ha saputo costruire un ponte tra l'Italia e gli Stati Uniti, alternando la sua vita tra New, dove lavora comee collabora con brand internazionali nel settore fashion e lifestyle. Sulla sua bio Instagram si legge “My best friends?and epilepsy”, una frase che sintetizza in modo perfetto il mix di leggerezza e consapevolezza che caratterizza il suo profilo. Se da un lato, infatti,è un punto di riferimento per i suoi follower in fatto die moda**, dall'altro ha scelto di usare la sua visibilità per affrontare temi importanti come l'epilessia, una condizione che la riguarda da vicino e su cui ha deciso di fare sensibilizzazione.