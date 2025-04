Giulia De Lellis veste oversize | è una business woman con tailleur gessato e borsa griffata

Giulia De Lellis, che aspetterebbe il suo primo figlio da Tony Effe. Al momento non ha rilasciato alcun commento sulla questione ma ha rivelato il nuovo look oversize in stile business woman. Leggi su Fanpage.it Da qualche giorno si parla di una presunta gravidanza diDe, che aspetterebbe il suo primo figlio da Tony Effe. Al momento non ha rilasciato alcun commento sulla questione ma ha rivelato il nuovo lookin stile

Giulia De Lellis veste oversize: è una business woman con tailleur gessato e borsa griffata - Da qualche giorno si parla di una presunta gravidanza di Giulia De Lellis, che aspetterebbe il suo primo figlio da Tony Effe ... (fanpage.it)

Giulia De Lellis smentisce la crisi con Tony Effe: cosa sappiamo - L’influencer smentisce le voci di crisi con Tony Effe: "La nostra vita è privata, il resto è spettacolo raccapricciante" ... (105.net)

Giulia De Lellis è pura eleganza retro con il completo giacca gonna, i guanti in velluto e la mini Kelly by Hermès! - Giulia De Lellis è pura eleganza retro con il completo giacca gonna, i guanti in velluto e la mini Kelly by Hermès! (myluxury.it)