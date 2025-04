Metropolitanmagazine.it - Giulia De Lellis è incinta? Altro che crisi con Tony Effe, il gossip bomba

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nelle ultime settimane si parla sempre di più delladi coppia traDe, ma lei sarebbe. La bella influencer romana, diventata famosa dopo Uomini e Donne grazie alla sua travagliata storia d’amore con Andrea Damante e tante corna, e il rapper di Ostia che si è imposto sulla scena con il suo secondo album da solista e tormentoni come “Sesso e Samba” in collaborazione con Gaia, si sono conosciuti al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dal ricevimento da sogno in Toscana, i due non si sono più lasciati e hanno iniziato a fare coppia fissa, tenendosi inizialmente lontani dai riflettori.Quando ormai tutti parlavo del flirt,hanno fatto coming out come coppia con una serie di foto super cool dopo uno dei concerti estivi del cantante.