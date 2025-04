Giulia Cecchettin la sorella Elena | Sentenza di Turetta segna un precedente terribile

Elena Cecchettin, sorella di Giulia, critica la Sentenza dei giudici che hanno condannato all'ergastolo Filippo Turetta secondo cui non c'è l'aggravante della crudeltà e dello stalking. "Una Sentenza simile, con motivazioni simili in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non solo è pericolosa, ma segna un terribile precedente", ha scritto la ragazza in una storia Instagram. Filippo Turetta ha ucciso Giulia Cecchettin, con 75 coltellate, l'11 novembre 2023 a Fossò, in provincia di Venezia. Il 23enne dopo aver commesso il delitto si era dato alla fuga per poi essere arrestato vicino a Lipsia, in Austria. E' stato condannato a fine pena mai il 3 dicembre scorso. La Sentenza dei giudici su Turetta"Aver inferto settantacinque coltellate non si ritiene che sia stato un modo per infierire crudelmente o per fare scempio della vittima, ma il modo in cui Turetta ha compiuto il femminicidio di Giulia Cecchettin, con una dinamica certamente efferata," si ritiene "sia stato conseguenza della inesperienza e della inabilità" del 23enne.

