Tgcom24.mediaset.it - Giulia Cecchettin, la sorella Elena: "La sentenza segna un terribile precedente"

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La rabbia in merito alla decisione della Corte d'Assise di Venezia di escludere l'aggravante della crudeltà per Filippo Turetta. Il 23enne uccise l'ex fidanzata con 75 coltellate ma per i giudici sarebbe stato una "conseguenza della inesperienza e dell'inabilità" del condannato