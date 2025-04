Dilei.it - Giulia Cecchettin: 75 coltellate non per crudeltà, ma per “inesperienza”

Ci sono notizie che non riesci a scrivere senza sentire un nodo alla gola e una rabbia che sale, ti brucia dietro gli occhi e ti impedisce persino di piangere. Perché questa non è solo una sentenza, è uno schiaffo. L’ennesimo, dato sul volto già martoriato delle donne che ogni giorno lottano per essere credute, protette, rispettate, vive.. Una parola semplice, otto lettere, un pugno allo stomaco se te la trovi scritta accanto al nome di tua figlia morta. Ma in questa storia, quella parola non l’hanno voluta scrivere, non l’hanno voluta dire, non l’hanno nemmeno sussurrata. Perché la, per chi giudica in una Corte di Assise, ha dei criteri, e pare che le 75, l’inseguimento, la fuga, l’abbandono del corpo in un sacco della spazzatura non rientrino nei parametri.C’è stato un omicidio, certo, impossibile dire il contrario e sapete in realtà non mi interessa nemmeno che da un punto di vista prettamente giuridico lasia complicata da raggiungere come aggravante, visto che è necessario che l’assassino compia uno o più atti non con la volontà di uccidere, ma di provocare dolore, sofferenze, torturare, non mi interessano le definizioni in legalese, perché io so cosa ha umanamente sofferto la piccola, per venti lunghi minuti in cui è stata consapevole del suo destino, è stata cosciente sia nel dolore che nella morte.