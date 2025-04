Puntomagazine.it - Giro d’Italia, mezzi in funzione per la riqualificazione delle strade di Caivano

Prosegue l’importante programma di interventi promossi dalla Città Metropolitana che porterà fino a NapoliIeri notteine operai al lavoro per ledi, per effettuare i lavori di rifacimento di Corso Umberto, nel centro, e via Enrico De Nicola, via Circumvallazione Ovest e via Atellana, in direzione Parco Verde, sulle quali passeranno i corridori deldella tappa Potenza – Napoli del prossimo 15 maggio.Sono entrati nel vivo, infatti, gli interventi di manutenzione, effettuati dalla Città Metropolitana di Napoli, alle arterie che saranno attraversate dalla Corsa rosa nella frazione che collegherà il capoluogo lucano con quello campano (il quarto arrivo consecutivo nella città di Partenope), coprendo la distanza di 226 km, la più lunga di tutta la 108ª edizione della Corsa rosa.