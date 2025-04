Giro d' Italia 108 | la partenza da Durazzo celebra l' Albania

Durazzo si prepara ad ospitare la partenza dell'edizione numero 108 del Giro d'Italia che quest'anno partirà proprio dalla città costiera albanese. Si tratta della prima delle tre tappe al di là dell'Adriatico che apriranno la corsa rosa, insieme a Tirana e Valona. A rilanciare la fase 'estera' del Giro - che per la quindicesima volta prenderà il via oltre confine - è stata la suggestiva cornice dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare attraccata a Durazzo per la quinta tappa del suo tour Mediterraneo. Per un giorno il veliero "più bello del mondo" si è 'colorato' di rosa per ospitare la presentazione della classica Italiana che prenderà il via il prossimo 9 maggio. Il 'Trofeo senza fine', con incisi i nomi di tutti i vincitori del Giro, ha impreziosito la conferenza organizzata sul Cassero, la poppa della nave incastonata tra il mare e le montagne albanesi.

