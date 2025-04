Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi (9 aprile): orari, percorso, tv, favoriti. Lo strappo finale fa paura

Una cronometro ed una volata, finalmente si fa sul serio in chiave classifica generale aldeiin programma la terza, da Zarautz a Beasain, andiamo a scoprirla nel dettaglio con, altimetria, programma e156,3 chilometri e ben sette GPM. Il primo, dopo pochi chilometri, è quello di Meaga (2,9 km al 4,1%). Poi in rapida successione Andazarrate (13,9 km al 2,6%) e Alkiza (4 km al 6,6%). La salita più dura di giornata è quella di Santa Ageda (9 km al 6,9%), seguita da Mandubia (5,3 km al 5,3%). Siamo a metà gara, ma ci aspetta ancora uninteressante: lodi Gainza (2,2 km al 12,1%) ad una trentina di chilometri dall’arrivo e quello di Lazkaomendi (1,4 km al 10%, con punte vicino al 20%) a 6 dall’arrivo, ideale come trampolino di lancio.