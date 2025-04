Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2025: festa spagnola a Beasain, vince Alex Aranburu. Undicesimo Velasco

Terza tappa deldeiche vede festeggiare gli spagnoli. A braccia alzate sul traguardo dic’è infatti il campione nazionale:con un colpo da finisseur si porta a casa la vittoria. Secondo successo World Tour per il corridore della Cofidis, che si era imposto sempre all’Itzulia Basque Country nel 2021.Anarchia nel gruppo nella prima fase di gara. Un costante scatti e controscatti nel plotone con nessuno che è riuscito a formare il tentativo di fuga giusto. Il primo ad avvantaggiarsi è stato Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), raggiunto successivamente dal plotone dove si sono mossi più di sessanta atleti a caccia dell’attacco di giornata.UAE Team Emirates – XRG scatenata nel gruppo dei migliori: in rapida successione hanno allungato Marc Soler ed Isaac del Toro, l’obiettivo però era fare corsa dura per il capitano, Joao Almeida, sempre attento nelle posizioni d’avanguardia.