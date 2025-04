Giovi da sabato un nuovo defibrillatore

Giovi, Pro Loco Intra Chiassa et Arno, Polisportiva Stella Azzurra, Parrocchia S. Maria Assunta di Giovi e Petrognano — sabato inaugureranno il nuovo defibrillatore semiautomatico, acquistato grazie alla generosità della comunità durante la Tombola di Natale. Durante l'evento, verranno anche consegnati gli attestati ai 25 cittadini residenti nella frazione di Giovi che hanno partecipato al corso di formazione sulle manovre salvavita BLSD, realizzato grazie alla collaborazione con l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo. Un momento importante per la salute e la sicurezza di tutta la comunità, frutto di un forte spirito di solidarietà e partecipazione.

