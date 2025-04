Giovani al via Movin’up spettacolo | concorso per creativi under 35

Leggi su Ildenaro.it

C’è ancora tempo fino al 18 aprile per candidarsi al– Performing Arts 2024/2025. Si tratta di un bando rivolto ae creative tra i 18 e i 35 anni di età che operano con obiettivi professionali e che sono stati ammessi o invitati ufficialmente all’estero da enti pubblici o privati, istituzioni culturali, festival, organizzazioni internazionali, istituti di formazione e perfezionamento per esperienze di: residenza e/o produzione, co-produzione, circuitazione/tournée, formazione, specializzazione, promozione e visibilità (es. concorsi, residenze, corsi e seminari, workshop, stage, spettacoli, etc.).La decisione di prorogare i termini è arrivata in considerazione dell’alto numero di richieste di informazioni pervenute, e dei numerosi accessi alla piattaforma web.