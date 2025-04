Giovane musicista non vedente si laurea in pianoforte a Bari | Nicola Pio Nasca è il primo in Italia

Nicola Pio Nasca, 22enne tranese è il primo studente Italiano non vedente a conseguire la laurea di triennio accademico Afam in pianoforte solistico al conservatorio di Bari. Originario di Trani, Nasca, che aveva già conseguito la sua prima laurea nel 2023, attualmente frequenta il Biennio. Baritoday.it - Giovane musicista non vedente si laurea in pianoforte a Bari: Nicola Pio Nasca è il primo in Italia Leggi su Baritoday.it Pio, 22enne tranese è ilstudenteno nona conseguire ladi triennio accademico Afam insolistico al conservatorio di. Originario di Trani,, che aveva già conseguito la sua primanel 2023, attualmente frequenta il Biennio.

