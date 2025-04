Giornata per la donazione degli organi Asl di Avellino e ospedali di Ariano e Sant' Angelo dei Lombardi si illuminano di rosso

Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, l'ASL di Avellino si illumina di rosso. L'Azienda Sanitaria Locale, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, a partire dalle ore 20.00 dell'11 aprile, su invito della Regione Campania

Giornata per la donazione degli organi, Asl di Avellino e ospedali di Ariano e Sant'Angelo dei Lombardi si illuminano di rosso. 11 aprile Giornata Nazionale sulla Donazione e Trapianto di Organi e Tessuti. GIORNATA NAZIONALE DELLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI. Donazione e trapianto di organi: giornata formativa presso l'ex Di Summa. 14 aprile 2024: Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di Organi e Tessuti. Muore per emorragia cerebrale, donati gli organi: aveva dato in vita il suo consenso. Ne parlano su altre fonti

