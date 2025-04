Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi | il 16 aprile torna l’appuntamento dell’associazione ALT

L'Embolia Polmonare colpisce ogni anno, in Italia, una persona su 100 ed è la principale causa di morte nelle donne dopo il parto. Il tromboembolismo venoso è la terza malattia cardiovascolare più frequente, con un'incidenza annua complessiva di 100 e 200 casi ogni 100.000 abitanti. Il Tromboembolismo venoso può essere letale nelle fasi acute e portare anche a malattie croniche e disabilità. Tuttavia, se riconosciuto in tempo, può essere prevenuto. Si tratta di una forma grave di Trombosi venosa: un coagulo di sangue si forma nelle vene, spesso delle gambe, e in circa il 40% dei casi può staccarsi, liberare emboli che raggiungono i polmoni bloccando il flusso sanguigno e causando anche la morte, spesso in poche settimane. ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari – Onlus da quasi 40 anni promuove la prevenzione e il riconoscimento precoce dei sintomi della Trombosi, sensibilizzando a stili di vita sani.

