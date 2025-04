Quotidiano.net - Giorgio Fossa nominato presidente della Luiss: nuovo capitolo per l'ateneo

Il Consiglio di amministrazione, su designazione dell'AssociazioneLibera Università Internazionale degli Studi Sociali, hadell'entra in carica, da oggi, come decimodell'Università di cui è già stato membro del Cda dal 1996 al 2000 e dal 2010 al 2016. Imprenditore industriale nel settore meccanico, nel corsosua lunga carrieraha ricoperto numerosi incarichi di rilievo in ambito associativo, fino a diventaredi Confindustria tra il 1996 e il 2000. Dal 1990 è membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo. È stato inoltrede Il Sole 24 Ore spa dal 1995 al 1996 e poi dal 2016 al 2018, e di Business School 24 spa dal 2018 al 2023.