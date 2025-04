Giorgia Villa a 22 anni rischia il ritiro | “La vertebra tocca un nervo facevo tre passi e cadevo”

Giorgia Villa, vincitrice della medaglia d'argento alle Olimpiadi 2024 nella ginnastica artistica, durante la trasmissione TV 'The Couple' ha parlato dei suoi problemi alla schiena e ha detto che questi potrebbero portarla a chiudere anticipatamente la carriera agonistica. Leggi su Fanpage.it , vincitrice della medaglia d'argento alle Olimpiadi 2024 nella ginnastica artistica, durante la trasmissione TV 'The Couple' ha parlato dei suoi problemi alla schiena e ha detto che questi potrebbero portarla a chiudere anticipatamente la carriera agonistica.

Giorgia Villa a 22 anni rischia il ritiro: "La vertebra tocca un nervo, facevo tre passi e cadevo". Giorgia Villa, chi è la talentuosa ginnasta della Nazionale Italiana: età, carriera, medaglie e vita privata. Giorgia Villa a The Couple, chi è la ginnasta vice campionessa olimpica: età, altezza, carriera, fidanzato. The Couple, chi sono i concorrenti: le 8 coppie ufficiali e i due partner segreti per Laura Maddaloni e Antoni.

