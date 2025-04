Giorgia Meloni un power suit per due reali Carlo e Rania

Carlo e poi Rania di Giordania. Per lei nessun cambio d'abito ma un completo bianco firmato Ermanno Scervino, caratterizzato da maniche ricamate Vanityfair.it - Giorgia Meloni, un power suit per due reali (Carlo e Rania) Leggi su Vanityfair.it La premier italiana in mattinata ha incontrato prima ree poidi Giordania. Per lei nessun cambio d'abito ma un completo bianco firmato Ermanno Scervino, caratterizzato da maniche ricamate

Giorgia Meloni, un power suit per due reali (Carlo e Rania). Inauguration Day 2025: i look delle protagoniste dell’insediamento. Giorgia Meloni all’Inauguration Day: tailleur di velluto per l’insediamento di Donald Trump. Cerimonia insediamento Trump alla Casa Bianca. I look, da Melania Trump a Giorgia Meloni. G7, il look rosa Made in Italy di Giorgia Meloni. Dress code 4. Meloni e von der Leyen. Ne parlano su altre fonti

