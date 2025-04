Giorgia fra Europa e Usa | una inevitabile scelta

Leggi su Ildenaro.it Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 8 aprile all’interno della rubrica Spigolaturedi Ermanno Corsi“Il dado è tratto”. Così, nel gennaio del 49 avanti Cristo, Giulio Cesare è davanti al Rubicone. Il grande condottiero romano è di ritorno dalle Gallie alla testa delle sue vittoriose legioni. Ora deve decidere se attraversare o no il fiume che scorre tra Rimini e Cesena. Di colpo decide di non fermarsi ed è l’inizio della guerra civile contro Pompeo. Salto bi-millenario della nostra storia e arriviamo al 2 aprile del 2025 con “il dazio è tratto”. Nel “giardino delle rose”, a Washington, la voce è quella del 47esimo presidente americano. Donald Trump rende pubblico, con una scenografia mondano-spettacolare, l’elenco delle tariffe che dovranno colpire quasi tutti gli Stati che fanno interscambio commerciale con l‘America.

