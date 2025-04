Giorgetti ammette | Previsione di crescita dell’Italia? Se azzeccassi quella di quest’anno sarei un mago

crescita appena dimezzate e aggiornate al +0,6%, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha risposto in conferenza stampa a Palazzo Chigi a chi gli chiedeva se entro l’autunno tali Previsione non andranno riviste, magari al ribasso: “Notizie come quella di qualche minuto fa (la sospensione di 90 giorni dei dazi, ndr) potrebbe indurre al rialzo? L’economia ci riserva sempre delle sorprese. Parliamoci onestamente, se riesco ad azzeccare il 2025 sono già un mago“.L'articolo Giorgetti ammette: “Previsione di crescita dell’Italia? Se azzeccassi quella di quest’anno sarei un mago” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Giorgetti ammette: “Previsione di crescita dell’Italia? Se azzeccassi quella di quest’anno sarei un mago” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Con le stime diappena dimezzate e aggiornate al +0,6%, il ministro dell’Economia, Giancarlo, ha risposto in conferenza stampa a Palazzo Chigi a chi gli chiedeva se entro l’autunno talinon andranno riviste, magari al ribasso: “Notizie comedi qualche minuto fa (la sospensione di 90 giorni dei dazi, ndr) potrebbe indurre al rialzo? L’economia ci riserva sempre delle sorprese. Parliamoci onestamente, se riesco ad azzeccare il 2025 sono già un“.L'articolo: “di? Sediun” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giorgetti ammette: “Previsione di crescita dell’Italia? Se azzeccassi quella di quest’anno…. Giorgetti ammette: nel 2024 la crescita sarà sotto l’1%. Bankitalia taglia la stima della crescita: sarà dello 0,5% quest’anno. Catasto, Giancarlo Giorgetti: rendite più alte per chi ha usato il Superbonus. Meloni boccia Giorgetti su tasse e catasto, scatta la retromarcia. Stangata casa, Giorgetti azzanna i beneficiari Superbonus. Addio Pil +1% e appello a Bce. Ne parlano su altre fonti

Il governo dimezza le previsioni di crescita per il 2025 allo 0,6%. Nel 2025 defeict del 3,3% - La stima sul Pil passa dal +1,2% al +0,6%. Un po’ meglio del previsto il rapporto debito/Pil, pari al 136,6% grazie al buon andamento delle entrate tributarie ... (msn.com)

Def, il governo dimezza la crescita dell’Italia: +0,6% nel 2025. Giorgetti: “Situazione complessa” - Le stime di Palazzo Chigi sono in linea con quelle diffuse da Bankitalia, poi 0,8% sia per il 2026 sia per il 2027. (repubblica.it)

GIORGETTI: PREVISTO PIL A 0,6% NEL 2025, 0,8% NEL 2026 E 2027 - Roma, 9 apr – “Abbiamo previsto una crescita reale di Pil dello 0,6% nel 2025, dello 0,8% nel 2026 e dello 0,8% nel 2027, dimezzando la previsione del Piano, che era di 1,2”. Così Giancarlo Giorgetti, ... (9colonne.it)