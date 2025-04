Gioco d’azzardo allarme rosso Spesi in un anno 35 milioni | Rafforzare la prevenzione

anno 35 milioni di euro buttati via nel Gioco d’azzardo. È davvero mostruoso l’importo che i seregnesi dedicano ai giochi nella speranza, purtroppo vana, di arricchirsi e cambiare vita. Di solito questa cambia davvero, ma in peggio: il Gioco diventa patologico, spesso a pagarne le conseguenze sono intere famiglie. A rivelare il dato, che risale al 2023 (ultimi dati disponibili), ma che probabilmente nei dodici mesi successivi avrà subito un ulteriore aumento, è il sindaco Alberto Rossi che ha deciso di denunciare il fenomeno su Facebook con l’obiettivo di sensibilizzare qualche cittadino e cercando di contribuire, nel suo piccolo, a invertire la rotta. "Nel 2023 – racconta Rossi - i cittadini di Seregno hanno speso quasi 35 milioni di euro in Gioco d’azzardo legale, inclusi Gratta e Vinci e Lotto. Ilgiorno.it - Gioco d’azzardo, allarme rosso. Spesi in un anno 35 milioni: "Rafforzare la prevenzione" Leggi su Ilgiorno.it In un35di euro buttati via nel. È davvero mostruoso l’importo che i seregnesi dedicano ai giochi nella speranza, purtroppo vana, di arricchirsi e cambiare vita. Di solito questa cambia davvero, ma in peggio: ildiventa patologico, spesso a pagarne le conseguenze sono intere famiglie. A rivelare il dato, che risale al 2023 (ultimi dati disponibili), ma che probabilmente nei dodici mesi successivi avrà subito un ulteriore aumento, è il sindaco Alberto Rossi che ha deciso di denunciare il fenomeno su Facebook con l’obiettivo di sensibilizzare qualche cittadino e cercando di contribuire, nel suo piccolo, a invertire la rotta. "Nel 2023 – racconta Rossi - i cittadini di Seregno hspeso quasi 35di euro inlegale, inclusi Gratta e Vinci e Lotto.

Gioco d’azzardo, allarme rosso. Spesi in un anno 35 milioni: "Rafforzare la prevenzione" - Un fenomeno preoccupante a Seregno, in media ogni adulto ha sborsato oltre 900 euro. Il sindaco Rossi: servono misure per scongiurare il rischio di dipendenze patologiche. (msn.com)

Allarme gioco d’azzardo: "Oltre 8 miliardi in fumo. Serve un cambio di passo" - I soldi spesi nella provincia di Milano nel 2023. Movimento No slot nelle scuole. Simone Feder: "Diminuite le macchinette nei bar ma preoccupa l’online". (msn.com)

??Allarme gioco d’azzardo: nel 2023 a Firenze spesi 841 milioni di euro - Allarme gioco d'azzardo sul territorio: secondo la piattaforma Agorà nel 2023 a Firenze sono stati spesi 841 milioni di euro, una cifra che segnala una crescita esponenziale del gioco rispetto agli an ... (controradio.it)