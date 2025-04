Ilrestodelcarlino.it - "Giocatore rovinato, la sala slot non ha colpe"

Soci dellaassolti con formula piena "perché il fatto non costituisce reato". I gestori di unagiochi ad Anzola erano stati condannati a risarcire un ludopatico con 415mila euro, per circonvenzione di incapace. L’accusa era che si fossero approfittati della sua malattia per trarne profitto. Invece, con la sentenza, divenuta definitiva e irrevocabile, della terza sezione penale della Corte d’Appello di Bologna, presieduta dalla dottoressa Donatella Santini e con relatore la dottoressa Susanna Cividali, i soci di una srl attiva nel settore del gioco lecito sono stati assolti con formula piena. Agli imputati era contestato di aver abusato della condizione di inferiorità psichica di un cliente abituale per trarne un indebito vantaggio economico. Secondo l’impianto accusatorio accolto in primo grado, poi rilevatosi del tutto fallace, i quattro avrebbero consapevolmente sfruttato le fragilità della persona per alimentarne la sua dipendenza dal gioco, determinandone un indebitamento quantificato in 415mila euro.