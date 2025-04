Giocare insieme rende amici? Bergamo Ludens Vol 3 ci crede

Per il terzo anno consecutivo torna allo spazio Daste «Bergamo Ludens», la due giorni (12 e 13 aprile) dedicata al gioco come strumento di apprendimento e di socialità universale

Giocare insieme rende amici? «Bergamo Ludens Vol.3» ci crede - «Bergamo Ludens» si terrà sabato 12 e domenica 13 aprile allo spazio Daste di Via Daste e Spalenga 13 a Bergamo è un evento di Cooperativa San Martino e progetto Game Masters patrocinato dal Comune di ... (ecodibergamo.it)

