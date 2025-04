Ginnastica artistica rivoluzione a Los Angeles 2028 | nasce la prova a squadre mista alle Olimpiadi!

Ginnastica artistica alle Olimpiadi! A Los Angeles 2028 debutterà infatti una nuova gara che arricchirà il numero di titoli in palio per quanto riguarda l’universo della Polvere di Magnesio, che è uno degli sport di classe A ai Giochi insieme all’atletica leggera e al nuoto. A Parigi 2024 se ne erano assegnati quattordici: le due prove a squadre, i due concorsi generali individuali e le dieci specialità (quattro femminili e sei maschili). Negli States si passerà a quindici eventi da medaglia.Il CIO ha infatti accolto la richiesta della Federazione Internazionale di Ginnastica di aggiungere una prova a squadre miste, i cui dettagli devono ancora essere comunicati. Uomini e donne gareggeranno insieme, ma le modalità del format verranno svelati soltanto nel prossimo futuro. Oasport.it - Ginnastica artistica, rivoluzione a Los Angeles 2028: nasce la prova a squadre mista alle Olimpiadi! Leggi su Oasport.it Ci sarà sempre più spazio per la! A Losdebutterà infatti una nuova gara che arricchirà il numero di titoli in palio per quanto riguarda l’universo della Polvere di Magnesio, che è uno degli sport di classe A ai Giochi insieme all’atletica leggera e al nuoto. A Parigi 2024 se ne erano assegnati quattordici: le due prove a, i due concorsi generali individuali e le dieci specialità (quattro femminili e sei maschili). Negli States si passerà a quindici eventi da medaglia.Il CIO ha infatti accolto la richiesta della Federazione Internazionale didi aggiungere unamiste, i cui dettagli devono ancora essere comunicati. Uomini e donne gareggeranno insieme, ma le modalità del format verranno svelati soltanto nel prossimo futuro.

Via l'obbligo dei body aderenti: la rivoluzione francese nella ginnastica. Rivoluzione per la ginnastica in Francia: le atlete non sono più costrette a indossare i body inguinali. Rivoluzione in Francia: stop al body nella ginnastica. Via l'obbligo di body nelle gare di ginnastica: la rivoluzione dopo le proteste anti sessismo delle atlete. La rivoluzione francese… nella ginnastica: via l’obbligo dei body aderenti, ammessi gli shorts. Rivoluzione nella ginnastica femminile: le atlete potranno usare i pantaloncini al posto del body in Francia. Ne parlano su altre fonti

Ginnastica artistica, rivoluzione a Los Angeles 2028: nasce la prova a squadre mista alle Olimpiadi! - Ci sarà sempre più spazio per la ginnastica artistica alle Olimpiadi! A Los Angeles 2028 debutterà infatti una nuova gara che arricchirà il numero di ... (oasport.it)

Rivoluzione nella ginnastica: le atlete non saranno più obbligate a indossare il body - Grande rivoluzione nella ginnastica ... sebbene facilitino i movimenti, specialmente nella ginnastica artistica. Ma facciamo ora un salto indietro. Come riporta “ANSA”, nel 2021 alle Olimpiadi di ... (ildigitale.it)

Rivoluzione per la ginnastica in Francia: le atlete non sono più costrette a indossare i body inguinali. E in Italia qual è la situazione? - Le ginnaste francesi potranno mettersi dei pantaloncini: non saranno più costrette a indossare soltanto un body inguinali durante le loro esibizioni. Lo ha deciso la federazione di ginnastica francese ... (ilfattoquotidiano.it)