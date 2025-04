Gianni Chiodi è il nuovo amministratore delegato della Fira

Gianni Chiodi è il nuovo amministratore delegato della Fira, la finanziaria regionale dell'Abruzzo. L'ex presidente della giunta regionale tra il 2008 e il 2014 verrà indicato dal consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci che provvederà a ratificare la nomina.64 anni, commercialista.

