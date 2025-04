Lanazione.it - Giani: “Libri gratis a studenti se il reddito familiare è inferiore a 15.800 euro”

Firenze, 9 aprile 2025 -scolastici gratuiti in Toscana per glidelle scuole di primo e secondo grado con unsotto i 15.800. E' l'iniziativa '' presentata oggi dal presidente della Toscana Eugenioche spiega: "E' una misura che costa 20 milioni dil'anno ma è una misura che disegna sempre meglio il welfare toscano come modello di avanguardia. Apriamo il bando il 28 aprile, si svilupperà per un mese: possiamo avere una risposta che può interessare dalle 50.000 alle 80.000 famiglie". "La scuola nella società di oggi - ha aggiunto- è fondamentale per garantire l'accesso effettivamente a tutti. La misura deila perseguivamo, l'abbiamo attentamente studiata. Come si parteciperà al bando? Direttamente attraverso le famiglie".