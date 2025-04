Giallo a Livorno trovato il cadavere di un uomo sul ciglio della strada

della vittima sia le cause della morte. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, si valuta un malore improvviso oppure un possibile investimento. Leggi su Fanpage.it Al momento, restano ignote sia l’identitàvittima sia le causemorte. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, si valuta un malore improvviso oppure un possibile investimento.

