Ilgiorno.it - Giacomina Togni morta a 107 anni: Darfo Boario Terme saluta la donna più anziana del Bresciano

(Brescia) – La Valcamonica piange, l’ultracentenaria, che lo scorso 13 marzo aveva festeggiato il traguardo dei 107, diventando una delle persone più longeve della Lombardia e la piùdel. Si trovava a Gorzone, frazione di, dove viveva da tempo con la figlia e la nipote. E'nella sua casa, circondata dall’affetto dei suoi cari, che non l’hanno mai lasciata sola. Nata in Valle Camonica,ha vissuto una vita ricca di esperienze: dal lavoro a Montisola per tessere reti agli, dove aveva raccontato ai familiari aneddoti del periodo della Seconda Guerra Mondiale e del periodo in cuiera una delle località turistiche più ‘in’ del, grazie alla presenza delle