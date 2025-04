Germania sondaggio Ipsos | L’Afd supera la Cdu | è il primo partito

partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) ha superato la coalizione di centro-destra tra cristiano-sociali e cristiano-democratici Cdu/Csu, diventando per la prima volta il movimento con il maggior gradimento elettorale in Germania. Un nuovo sondaggio condotto da Ipsos mostra un calo di quasi cinque punti percentuali del blocco conservatore del premier in pectore Friedrich Merz, vincitore delle elezioni del 23 febbraio scorso con il 28,5 per cento, che si ferma al 24%, mentre L’Afd di Alice Weidel guadagna oltre tre punti, attestandosi al 25%.Alternative für Deutschland, arrivata seconda alle elezioni con il 20,8 per cento segnando la migliore performance di un movimento di estrema destra in Germania dalla Seconda guerra mondiale, è diventato così il primo partito tedesco, almeno nei sondaggi. Tpi.it - Germania, sondaggio Ipsos: “L’Afd supera la Cdu: è il primo partito” Leggi su Tpi.it Ildi estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) hato la coalizione di centro-destra tra cristiano-sociali e cristiano-democratici Cdu/Csu, diventando per la prima volta il movimento con il maggior gradimento elettorale in. Un nuovocondotto damostra un calo di quasi cinque punti percentuali del blocco conservatore del premier in pectore Friedrich Merz, vincitore delle elezioni del 23 febbraio scorso con il 28,5 per cento, che si ferma al 24%, mentredi Alice Weidel guadagna oltre tre punti, attestandosi al 25%.Alternative für Deutschland, arrivata seconda alle elezioni con il 20,8 per cento segnando la migliore performance di un movimento di estrema destra indalla Seconda guerra mondiale, è diventato così iltedesco, almeno nei sondaggi.

Germania, sondaggio Ipsos: “L’Afd supera la Cdu: è il primo partito” - Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) ha superato la coalizione di centro-destra tra cristiano-sociali e cristiano-democratici Cdu/Csu, diventando per la prima volta il ... (tpi.it)

Sondaggio in Germania: Afd è il primo partito con il 25%, per la prima volta - Per la prima volta l'ultradestra tedesca dell'AfD è il primo partito in Germania in un sondaggio a livello nazionale e supera in testa la Cdu-Csu. Alice Weidel.: "I cittadini vogliono un cambiamento p ... (msn.com)

Sondaggio,Afd primo partito in Germania per la prima volta - (ANSA) - ROMA, 09 APR - L'estrema destra di Alternative fur Deutschland è balzata in testa ai sondaggi in Germania per la prima volta. Secondo l'ultima rilevazione di Ipsos, riportata dal Guardian, su ... (msn.com)