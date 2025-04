Germania sondaggio incorona Afd | primo partito con 25%

(Adnkronos) – Afd primo partito in Germania secondo l'ultimo sondaggio, che fotografa le intenzioni di voto nel paese. Nelle recenti consultazioni federali, il partito di esterma destra ha ottenuto consensi record, alle spalle del blocco conservatore Cdu/Csu che annuncia con l'Spd l'accordo per la nuova coalizione di governo. Secondo il rilevamento realizzato da Ipsos sei settimane

Afd primo partito in Germania, il sondaggio e il sorpasso. Germania, sondaggio incorona Afd: primo partito con 25%.

