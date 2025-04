Germania sondaggio | Afd | primo partito con 25%

Imolaoggi.it - Germania, sondaggio: Afd: primo partito con 25% Leggi su Imolaoggi.it Afd è ora al 25%, con un punto di vantaggio rispetto al blocco conservatore Cdu-Csu che è al 24%. I socialdemocratici sono terzi con il 15%

Sondaggio,Afd primo partito in Germania per la prima volta. Sondaggio in Germania: Afd è il primo partito con il 25%, per la prima volta. Germania, sondaggio incorona Afd: primo partito con 25%. Sondaggio,Afd primo partito in Germania per la prima volta. Germania, sondaggio incorona Afd: primo partito con 25%. Germania: sondaggio Ipsos, AfD primo partito con il 25 per cento delle preferenze. Ne parlano su altre fonti

Sondaggio in Germania: Afd è il primo partito con il 25%, per la prima volta - Per la prima volta l'ultradestra tedesca dell'AfD è il primo partito in Germania in un sondaggio a livello nazionale e supera in testa la Cdu-Csu. Alice Weidel.: "I cittadini vogliono un cambiamento p ... (msn.com)

Sondaggio,Afd primo partito in Germania per la prima volta - (ANSA) - ROMA, 09 APR - L'estrema destra di Alternative fur Deutschland è balzata in testa ai sondaggi in Germania per la prima volta. Secondo l'ultima rilevazione di Ipsos, riportata dal Guardian, su ... (msn.com)

Sondaggi Germania 2025/ AfD primo partito 25%, crollo CDU 24%: choc Merz, pesa il ‘trucco’ su debito-riarmo - Sondaggi Ipsos Germania con la svolta storica: AfD diventa primo partito, mentre nasce Governo CDU-Spd (già in difficoltà). Ecco come si è arrivati ... (ilsussidiario.net)