Germania Cdu-Csu e Spd raggiungono accordo per coalizione di governo

Cdu-Csu e Spd hanno raggiunto un accordo di coalizione per il prossimo governo della Germania. Le parti intendono presentare il documento relativo all'intesa di coalizione questo pomeriggio. Il leader della Cdu, Friedrich Merz, il presidente della Csu, Markus Soeder e i leader della Spd Lars Klingbeil e Saskia Esken terranno una una conferenza stampa congiunta alle ore 15.00, durante la quale verrà presentato l'accordo di coalizione, che costituirà la base per una collaborazione governativa congiunta.

