Germania accordo tra Cdu e Spd per il nuovo governo

accordo per il nuovo governo della Germania. L’intesa, che segna l’ennesima riedizione della Große Koalition, prevede che sette ministeri vadano alla Cdu, tre alla Csu e cinque alla Spd. Così come che l’incarico di Cancelliere venga ricoperto da un membro dei Cristiano-Democratici: via libera dunque a Friedrich Merz capo del governo.Friedrich Merz (Getty Images).Le indiscrezioni sulla squadra di governo e le priorità in agendaLa Grande Coalizione tra cristiano-democratici e socialisti ha guidato la Germania per tre delle quattro cancellerie di Angela Merkel e, dal 1966 al 1969, anche durante il governo del conservatore Kurt-Georg Kiesinger. Lettera43.it - Germania, accordo tra Cdu e Spd per il nuovo governo Leggi su Lettera43.it A un mese e mezzo dalle elezioni del 23 febbraio, e proprio nel giorno in cui l’estrema destra di Alternative fur Deutschland è balzata in testa ai sondaggi, la coalizione Cdu-Spd ha trovato l’per ildella. L’intesa, che segna l’ennesima riedizione della Große Koalition, prevede che sette ministeri vadano alla Cdu, tre alla Csu e cinque alla Spd. Così come che l’incarico di Cancelliere venga ricoperto da un membro dei Cristiano-Democratici: via libera dunque a Friedrich Merz capo del.Friedrich Merz (Getty Images).Le indiscrezioni sulla squadra die le priorità in agendaLa Grande Coalizione tra cristiano-democratici e socialisti ha guidato laper tre delle quattro cancellerie di Angela Merkel e, dal 1966 al 1969, anche durante ildel conservatore Kurt-Georg Kiesinger.

