Ilfattoquotidiano.it - Genoa, Preziosi sentito per un’ora e mezza dai pm che indagano per truffa

, novanta minuti. È durato quanto una partita di calcio l’incontro tra Enricoe il procuratore aggiunto di Genova, Alberto Landolfi. Come ha anticipato Il Fatto Quotidiano, l’ex patron delè statocome persona informata sui fatti nell’ambito del fascicolo contro ignoti in cui si ipotizza la. La vicenda è solo l’ultima puntata della guerra a colpi di carte bollate scoppiata per aggiudicarsi il controllo del club calcistico più antico d’Italia. “Sono stato chiamato, ho dato la mia testimonianza, basta. Aspetti poco chiari? Dovete chiederlo agli inquirenti”, si è limitato a dichiararealle agenzie di stampa, lasciando il palazzo di giustizia del capoluogo ligure.L’imprenditore è rimasto presidente delper 18 anni: dal 2003 al 2021, quando ha ceduto la società al 777 Group.