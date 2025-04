Sport.quotidiano.net - Gb Mec Cgc Viareggio: Obiettivo Play-in Dopo la Salvezza Anticipata

Essere fieri di aver centrato il primostagionale, la, ed esserlo ancora di più perché questa è arrivata senza dover passare dalle forche caudine degli spareggi, ma dato che l’appetito vien mangiando adesso c’è da spostare il focus su un altro, ancor più ambizioso: ovvero il mantenimento del decimo posto per entrare nei-in. C’è un punto da difendere sul Grosseto, ergo al Gb Mec Cgc(che è in vantaggio sui maremmani di Mariotti negli scontri diretti) basterà far 2 punti nelle prossime due partite per far festa. Stasera intanto ci sarà da non perdere contro un rivale storico come il Follonica; rivale già sicuro deioff, così come del 5° posto in classifica, ma ferito tremendamente dall’inopinabile eliminazione in Trophy Cup contro gli spagnoli dell’Alcoy, nelle Final Four giocate per giunta in casa.