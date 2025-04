Gaza raid israeliano contro torre residenziale a Shujayea 29 morti e 80 dispersi | Colpita con tutte le persone ancora all' interno - VIDEO

raid dell'Idf a Gaza. L'esercito israeliano ha condotto un attacco aereo contro una torre residenziale, in quanto sarebbe stata "usata da Hamas come deposito di armi e rifugio", distruggendola completamente. Nell'atta Ilgiornaleditalia.it - Gaza, raid israeliano contro torre residenziale a Shujayea, 29 morti e 80 dispersi: "Colpita con tutte le persone ancora all'interno" - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it L'edificio era usato anche come rifugio da diverse decine di profughi

L’Onu contro Israele: “A Gaza nega la sopravvivenza a un’intera popolazione” - L’appello del commissario dell'Agenzia per i rifugiati palestinesi (Unrwa): “Nella Striscia atti di guerra in totale disprezzo della vita umana. I leader ... (repubblica.it)

Gaza, oltre 50 palestinesi uccisi in nuovi raid di Israele, Netanyahu da Trump per guerra e dazi - Decine di vittime, tra cui molti bambini e un giornalista, in attacchi nel sud della Striscia. Nella visita del premier israeliano a Washington, la seconda in pochi mesi, Trump e Netanyahu dovrebbero ... (msn.com)

Gaza, soccorritori denunciano: 26 morti in raid Israele, 5 erano bambini - Sono almeno 19 le persone che hanno perso la vita nei raid aerei condotti nella notte sulla Striscia di Gaza da parte dei caccia israeliani. Lo riferiscono i soccorritori palestinesi. (msn.com)