Gaza l' AUDIO del paramedico ucciso dall' Idf | Perdonami mamma ho accettato questa strada per aiutare le persone Signore accetta il mio pentimento

ucciso 15 tra paramedici e operatori sanitari, ma in seguito, un video ha mostrato come l'Idf abbia invece agito sapendo di avere davanti delle ambulanze, considerando che le luci erano accese Gli ultimi momenti del paramedico Refaat Radwan in un a Ilgiornaleditalia.it - Gaza, l'AUDIO del paramedico ucciso dall'Idf: "Perdonami mamma, ho accettato questa strada per aiutare le persone, Signore accetta il mio pentimento" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Israele aveva inizialmente smentito di avere15 tra paramedici e operatori sanitari, ma in seguito, un video ha mostrato come l'Idf abbia invece agito sapendo di avere davanti delle ambulanze, considerando che le luci erano accese Gli ultimi momenti delRefaat Radwan in un a

