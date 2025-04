Ilfattoquotidiano.it - Gaza, il medico di Emergency: “Anche noi con le sacche di sopravvivenza, pronti a scappare. Gente è disperata”

"La situazione è pesante, la popolazione è in preda alla disperazione, non sa più cosa fare". Arrivano testimonianze drammatiche dalla Striscia di Gaza, dove Emergency è impegnata nell'assistere la popolazione nella clinica di Al-Mawasi. Alcuni giorni fa gli ordini di evacuazione hanno coinvolto anche la casa accanto al compound dell'ong e tutto lo staff ha visto le conseguenze delle bombe israeliane. "Nel giro di una settimana, il nostro lavoro in clinica è più che raddoppiato", racconta il nostro Coordinatore Medico Giorgio Monti. Qui è sempre più complicato e i bisogni sono enormi, "eppure questa follia sta andando avanti".