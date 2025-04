Gaza 29 morti in un raid Media | Israele vuole inglobare Rafah in zona cuscinetto

morti accertati al momento, tra cui 3 bambini, in un attacco israeliano nel quartiere di Shujayea, nella parte orientale della città di Gaza. Lo scrive al Jazeera, aggiungendo che i corpi e i feriti vengono trasportati all'ospedale arabo al-Ahli, mentre decine di palestinesi risultano intrappolati fra le macerie di .L'articolo Gaza, "29 morti in un raid". Media: "Israele vuole inglobare Rafah in zona cuscinetto" proviene da Webmagazine24.

