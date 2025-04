Iltempo.it - Garofano (ex Ris) e il caso del dna di Sempio: “A rischio contaminazione, non è un profilo”

Giorni caldi sulla nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Luciano, biologo ed ex comandante del Ris di Parma, nonché consulente della difesa di Andrea, si è espresso così sulle ultime vicende: "Gli spostamenti che ha avuto Chiara Poggi quella mattina, da viva prima e purtroppo da morta dopo, non consentono a nessuno di escludere che ci sia unadel dna perché noi parliamo di profili ma quello non è un, è una quantità parziale di dna maschile limitatissima ed è su questo che bisogna ragionare”. "Le tecniche sono migliorate terribilmente, la sensibilità è aumentata - ha detto- ma dobbiamo fare i conti quel con quello che è rimasto". "Quel- prosegue - è già stato dal diagnosticato" dal perito della Corte d'appello di Milano che condannò Stasi a 16 anni, professor Francesco De Stefano, che "ha più volte detto e sottolineato che non era utilizzabile per alcun confronto né di inclusione né di esclusione".