GarlascoPg | rigettare semilibertà Stasi

18.32 La Procura generale di Milano ha chiesto il rigetto dellaper Alberto,oggi 41enne,condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi nel 2007. E mentre il Tribunale di Sorveglianza di Milano si è riservato sull'istanza di, a Pavia si è svolta l' udienza di incarico per la perizia genetica chiesta dai Pm per Andrea Sempio,nuovamente indagato per l'omicidio. I Pm hanno chiesto la ricusazione del perito indicato dalla Gip; la difesa diquella del perito di Sempio.