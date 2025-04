Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, no a semilibertà per Stasi dopo intervista non autorizzata in tv, oggi nuovo incidente probatorio per Andrea Sempio

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

il 41enne non avrebbe chiesto l'autorizzazione all'amministrazione penitenziaria per rilasciare l'alle Iene La procura generale di Milano ha detto no allaper Albertol'nonin tv. La sostituta pg di Milano Valeria Marino ha anche chiest