Iltempo.it - Garlasco, il pm ricusa il super esperto del caso Yara. Difesa di Stasi contro Garofano

Leggi su Iltempo.it

È andata in scena questa mattina l'udienza dell'incidente probatorio per il delitto dinella nuova inchiesta della Procura di Pavia con i carabinieri di Milano su Andrea Sempio. La gip Daniela Garlaschelli ha accolto la richiesta del Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, con l'aggiunto Stefano Civardi e la pm Valentina De Stefano di analizzare con un consulente terzo il dna sulle unghie di Chiara Poggi e sui "campioni biologici e reperti" mai analizzati per confrontarlo con il profilo genetico del 37enne amico di Marco Poggi, di Albertoe di tutti gli uomini della "famiglia Poggi" o che "frequentavano abitualmente" la villetta dove il 13 agosto 2007 la 26enne fu trucidata con un oggetto contundente dal bordo tagliente mai ritrovato. Nel corso della mattina è emerso che uno dei legali di Alberto, l'avvocato Antonio De Rensis, è stato escluso dall'incidente probatorio.