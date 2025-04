Garlasco da tribunale sorveglianza ok ‘con riserve’ a semilibertà Stasi

tribunale di sorveglianza di Milano ha accettato "con delle riserve" la richiesta di semilibertà per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Lo ha detto l'avvocato Glauco Gasperini, intervenuto in sostituzione di Giada Bocellari, legale difensore di Stasi.

