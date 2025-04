Ilrestodelcarlino.it - Garisenda, slittano i tempi dei lavori. Previste due fasi per il ‘tiraggio’ della Torre

Bologna, 9 aprile 2025 – I tralicci usati per ladi Pisa per mettere in sicurezza lasono ancora nell’azienda Trevi di Cesena. I primi test degli esperti sono andati bene, ora tocca solo adattarli alla struttura. Ma, come spiega l’ingegner Raffaela Bruni che guida il comitato del restauro emessa in sicurezzamalata, il nodo sono i “test di tiraggio”. “Stiamo facendo una revisione delle modalità di tiraggio per monitorare i comportamenti. E stiamo pensando a due: fase uno e fase due”, fa sapere Bruni. Va capito in pratica come “tirano” i tralicci, dalla parte opposta alla pendenza”. Da qui, la necessità di predisporre duedi monitoraggio e quindi duedi aggiustamento del “tiraggio”.