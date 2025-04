Gardaland, si apre la stagione dei 50 anni nel segno della magia, dell’adrenalina e dei ricordi.

Leggi su Funweek.it

Cinquant’di sogni, risate e avventure:Resort festeggia la sua 50ªdal 5 aprile 2025, e lo fa in grande stile. Il parco divertimenti del veronese ha, infatti, riaperto i battenti con un mix irresistibile di tradizione e novità. Pronto a incantare visitatori di tutte le età. Da Prezzemolo in abito dorato a stunt mozzafiato con i rider Red Bull, fino al ritorno di Uan di Bim Bum Bam e al debutto mondiale di Animal Treasure Island: tutto quello che c’è da sapere.Per l’opening stagionale, Prezzemolo – iconica mascotte di– si è assicurato che fosse tutto perfetto e ha indossato il suo abito migliore. Per questo speciale compleanno, infatti, ha optato per un look dorato abbagliante. Ma non è tutto. Per scaldare i motori, i rider Red Bull Andrea Verona (7 volte campione mondiale di Enduro) e Adrian Guggemos (stella del Trial Freestyle) hanno trasformatoin un circuito adrenalinico.