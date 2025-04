Garavaglia Commissione Finanze del Senato | IGE cruciale per il futuro del gaming | attesa la Commissione Finanze sulla regolamentazione del gioco fisico

Senatore Massimo Garavaglia, Presidente della Commissione Finanze del Senato: "Al giorno d'oggi il gettito è in capo allo Stato, gli enti territoriali talvolta prendono decisioni drastiche, considerando solo l'aspetto sociale del gioco" Il Senatore Massimo Garavaglia, Pre Ilgiornaleditalia.it - Garavaglia (Commissione Finanze del Senato): "IGE cruciale per il futuro del gaming: attesa la Commissione Finanze sulla regolamentazione del gioco fisico" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Le dichiarazioni delre Massimo, Presidente delladel: "Al giorno d'oggi il gettito è in capo allo Stato, gli enti territoriali talvolta prendono decisioni drastiche, considerando solo l'aspetto sociale del" Ilre Massimo, Pre

Conferenza Ige 2025, Garavaglia (pres. Commissione Finanze Senato): “Distanze non hanno risolto nulla, essenziale compartecipazione enti locali al gettito”. Garavaglia (pres. Comm. Finanze Senato): “Per il riordino del gioco fisico puntare sulle distanze giuridiche e non fisiche che si sono dimostrate inutili. Importante puntare sulla compartecipazione degli enti locali al gettito erariale”. Incardinato il ddl sulla pace fiscale, intervista a Massimo Garavaglia (25.02.2025). Garavaglia (Lega), al via in Senato iter per ddl rottamazione. La Rottamazione 5 non sarà per tutti. Garavaglia (Lega): 'Gioco ha costi sociali, giusta quota proventi a enti locali'. Ne parlano su altre fonti

Garavaglia,in audizione su fisco al Senato anche Giorgetti e Leo - Nell'ambito del ciclo di audizioni sull'indagine sul magazzino riscossione e il ddl sulla nuova rottamazione "aspettiamo il ministro Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo". (ANSA) ... (ansa.it)

Garavaglia (Lega), al via in Senato iter per ddl rottamazione - Inizia oggi in commissione Finanze (al Senato, ndr.) l'iter del disegno ... Lega e presidente della commissione Finanze di Massimo Garavaglia. (ansa.it)

Crediti erariali, Garavaglia apre alla credit industry - “Vedo un futuro attivo nella gestione di questa quota di magazzino”: con questa affermazione il Senatore Massimo Garavaglia, Presidente della Commissione Finanze del Senato, ha chiuso il suo ... (creditvillage.news)