Lanazione.it - Gammaitoni si presenta: "Ecco la mia Università"

E’un’che si fonda su tre parole chiave - “libertà, comunità e prospettiva“ - quella a cui aspira il professor Luca, in corsa per la guida di Palazzo Murena, insieme ai colleghi Carbone, Marianelli, Porena e Signorelli. In vista delle elezioni per il rinnovo del rettorato, che si terranno il 4 giugno,, ordinario di Fisica sperimentale, noto per i modelli statistici sulla curva pandemica in era covid, ieri ha illustrato i punti principali del suo programma. Ha scelto la Biblioteca umanistica di piazza Morlacchi perrsi alla comunità universitaria, mentre l’immagine voluta per la campagna elettorale, proiettata sulle varie postazioni, è caratterizzata da due frecce che formano un cerchio: simbolo di un Ateneo aperto al futuro ma consapevole del suo passato.