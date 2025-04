Quotidiano.net - Gamberini (Legacoop): "Merci ferme nei porti. Evitare i controdazi"

Un incontro interlocutorio anche se con un obiettivo sul quale tutti si sono dichiarati d’accordo:in ogni modo un’escalation della guerra comale, puntando tutto sui contro-dazi. Simone(nella foto), presidente di, è appena uscito da Palazzo Chigi dopo l’incontro con la presidente del Consiglio sull’emergenza tariffe. E nell’intervista a QN non nasconde le sue preoccupazioni, chiedendo all’esecutivo interventi e risorse immediate a favore delle imprese: "L’Italia farà di tutto perl’escalation. La presidente del Consiglio incontrerà Trump la prossima settimana. Ma, ovviamente, dobbiamo prepararci anche allo scenario peggiore". Insomma, occorrono misure immediate?"Non c’è dubbio. Già oggi in alcuni settori, a partire da quello agroalimentare, ci sono segnali pesanti.