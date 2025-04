Gaia Banfi | “Sono uscita a testa alta da X Factor Oggi scrivo produco e sono indipendente al 100%”

Gaia Banfi è una delle cantautrici, musiciste, produttrici più interessanti che abbiamo: il suo ultimo album è La Maccaia e mescola, pop, cantautorato ed elettronica. Qui l'intervista. Leggi su Fanpage.it è una delle cantautrici, musiciste, produttrici più interessanti che abbiamo: il suo ultimo album è La Maccaia e mescola, pop, cantautorato ed elettronica. Qui l'intervista.

Gaia Banfi: "Sono uscita a testa alta da X Factor. Oggi scrivo, produco e sono indipendente al 100%". L’avete sentito il pop meravigliosamente malinconico di Gaia Banfi?. La maccaia e il ritorno: l’esordio di Gaia Banfi. GAIA BANFI: esce oggi LA MACCAIA, il nuovo album. NEW NAME, NEXT HYPE La Maccaia di Gaia Banfi più che un disco è una sensazione. Gaia Banfi – La Maccaia. Ne parlano su altre fonti

NEW NAME, NEXT HYPE La Maccaia di Gaia Banfi più che un disco è una sensazione - Il nuovo album di Gaia Banfi, uscito oggi 4 aprile, prende il nome da quella nebbiolina che aleggia sul golfo di Genova e ne trasmette le vibrazioni spirituali ... (cosmopolitan.com)

La Maccaia - Un disco che si tiene in equilibrio su ballate atmosferiche e composizioni elettroniche in stile Iosonouncane di "Die". Un esordio interessante. (sentireascoltare.com)

L’avete sentito il pop meravigliosamente malinconico di Gaia Banfi? - Canzone d’autore ed elettronica. Memoria e innocenza. ‘La maccaia’ è uno dei dischi d’esordio più interessanti di questa prima parte di 2025. Ne abbiamo parlato con l’autrice, figlia di Baffo Banfi de ... (rollingstone.it)